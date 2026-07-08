Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 8 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о повышении уровня холестерина из-за употребления одного вида кофе

Кардиолог Васильева: Нефильтрованный кофе может повысить уровень холестерина на 5-10 %
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Употребление одного вида кофе может привести к повышению уровня холестерина в крови, заявила кардиолог Ирина Васильева. Об этом она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

По словам Васильевой, с этой проблемой могут столкнуться люди, которые любят пить нефильтрованный кофе, то есть приготовленный в турке и френч-прессе. Причиной тому является действие таких веществ, как кафестол и кахвеол, которые блокируют действие рецепторов, ответственных за метаболизм холестерина, пояснила доктор.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

«Умеренное потребление нефильтрованного кофе, как правило, не вызывает значительных колебаний в уровнях липидов у большинства людей, особенно если нет других факторов риска», — написала специалистка. При этом регулярное употребление такого напитка может повысить уровень так называемого «плохого» холестерина в крови на 5-10 процентов и более, подчеркнула Васильева.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки продлевают жизнь. Рекордсменом по полезным свойствам она назвала зеленый чай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

    Мужчину признали виновным через 17 лет после расправы над бывшей партнершей

    Путин призвал не зажимать топливо

    Российский стилист заявил о моде на принцесс

    Израильская туристка отказалась ехать в отель Европы после получения письма с одной фразой

    Размер скидок на вторичные квартиры в России оценили

    Устроенный депутатом Госдумы из-за вопроса о неучастии в СВО скандал попал на видео

    Стало известно о воровских делах в СИЗО крестника главаря ОПГ Шишкана

    Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни

    Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok