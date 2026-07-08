Россиянам подсказали способы оценить состояние здоровья по лицу

Терапевт Сухарева: Выпадение наружной трети бровей может указывать на гипотиреоз

Состояние здоровья можно оценить, просто исследовав свое лицо, утверждает терапевт Ольга Сухарева. Способы сделать это она подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

Например, по словам Сухаревой, по лицу можно заподозрить гипотиреоз, то есть снижение выработки гормонов щитовидной железы. Врач объяснила, что при этом заболевании появляются отечность лица и выпадение наружной трети бровей, а кожа становится сухой и тусклой.

Если же на веках появляются ксантелазмы — доброкачественные образования желтого цвета, похожие на бляшки, это может говорить о гиперхолестеринемии, то есть высоком уровне холестерина.

Доктор добавила, что по лицу можно распознать и низкий уровень витамина B12 в крови: при его дефиците язык может стать ярко-красным, а кожа — желтой. Железодефицитная анемия же проявляется бледной, практически прозрачной кожей, истонченными редкими волосами и ложкообразными ногтями, уточнила Сухарева.

Врач подчеркнула, что о проблемах со здоровьем говорят и множественные папилломы: они могут появляться при инсулинорезистентности. Дополнительными признаками этого состояния доктор назвала абдоминальное ожирение, черные линии в естественных складках кожи и плохое заживление ран.

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