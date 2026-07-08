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18:03, 8 июля 2026Путешествия

Российские туристы потратили за границей десятки миллиардов долларов

РСТ: Траты российских туристов за границей в 2025 году составили 49 миллиардов долларов
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российские туристы потратили за границей десятки миллиардов долларов, что почти соответствует уровню рекордного 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

По словам спикера, за годы пандемии, международных ограничений и санкций туристическая отрасль показывает очень быструю адаптацию. В 2025 году траты соотечественников во время зарубежных поездок составили 49 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2024 году эта цифра была 37 миллиардов долларов, в 2022 году — 20 миллиардов долларов, а в 2014 году — более 50 миллиардов долларов.

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Горин также отметил, что 70 процентов турпоездок в выездном сегменте приходятся на организованные путешествия через компании. Он добавил, что объем поездок по России значительно превосходит выездной туризм.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей.

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