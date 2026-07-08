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18:09, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Симоньян назвала виновника эскалации конфликта России с Украиной и предрекла ответ Москвы

Глава RT Маргарита Симоньян: Конфликт России с Украиной эскалирует Европа
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян рассказала, кто, по ее мнению, занимается эскалацией конфликта России и Украины. Виновника она назвала в интервью журналисту и главному редактору еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю, сообщает RT.

«Это не Украина осуществляет эскалацию и расширяет войну на Москву, это Европа осуществляет эскалацию и несет войну в Москву. И поэтому Москва рано или поздно будет обязана ответить», — предрекла Симоньян.

Медиаменеджер предположила, что Россия может нанести удар по европейским заводам, которые производят оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также призвала Европу успокоиться и перестать эскалировать конфликт руками Киева.

Ранее Симоньян заявила, что ей регулярно поступают угрозы. Медиаменеджер также добавила, что на нее было совершено три покушения, одно из которых — беспилотником. При этом она уточнила, что два покушения удалось предотвратить.

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