Глава RT Маргарита Симоньян: Конфликт России с Украиной эскалирует Европа

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян рассказала, кто, по ее мнению, занимается эскалацией конфликта России и Украины. Виновника она назвала в интервью журналисту и главному редактору еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю, сообщает RT.

«Это не Украина осуществляет эскалацию и расширяет войну на Москву, это Европа осуществляет эскалацию и несет войну в Москву. И поэтому Москва рано или поздно будет обязана ответить», — предрекла Симоньян.

Медиаменеджер предположила, что Россия может нанести удар по европейским заводам, которые производят оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также призвала Европу успокоиться и перестать эскалировать конфликт руками Киева.

Ранее Симоньян заявила, что ей регулярно поступают угрозы. Медиаменеджер также добавила, что на нее было совершено три покушения, одно из которых — беспилотником. При этом она уточнила, что два покушения удалось предотвратить.