Слова Трампа обрушили один рынок

Рынок драгоценных металлов обрушился после слов Трампа о режиме прекращения огня с Ираном

Рынок драгоценных металлов обрушился после слов президента США Дональда Трампа об окончании режима прекращения огня с Ираном. О снижении цен сообщает Bloomberg.

После высказывания американского лидера стоимость августовских фьючерсных контрактов на золото упала более чем на два процента, до 4065 долларов за тройскую унцию. Сентябрьские контракты на поставку серебра упали в цене на 4,2 процента, до 58,74 доллара за унцию. Октябрьский фьючерс на платину подешевел на 4,2 процента, до 1593,2 доллара за тройскую унцию.

С начала войны в Иране в конце февраля золото подешевело более чем на 20 процентов.

«Большая часть геополитической премии уже учтена в цене, поэтому возобновление напряженности приводит скорее к корректировке позиций, чем к новым покупкам активов-убежищ, — заявила Эва Мантей, стратег по сырьевым рынкам в ING Bank N/V.

Трамп заявил, что режим прекращения огня США с Ираном после взаимных атак двух стран на территории друг на друга больше не действует. По мнению американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

Как ранее отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, биржевая стоимость золота демонстрирует относительно стабильную динамику в течение последних нескольких лет. К другим преимуществам золота аналитик Freedom Global Владимир Чернов отнес высокую ликвидность и самый понятный инвестиционный статус.