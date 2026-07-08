Тело не выжившей после отравления вином на Бали россиянки кремировали

Тело российской туристки, не выжившей после отравления местным вином на индонезийском острове Бали, решили кремировать. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на друга россиянки Игоря Мельникова.
Уточняется, что процедура состоялась в понедельник, 6 июля. Сейчас близкие решают формальности по отправке праха в Россию. По словам собеседника издания, его могут доставить и передать матери женщины в Сочи через две недели. Мельников также рассказал, что долг перед клиникой, где лежала россиянка, полностью погашен.
50-летняя жительница Сочи Анна приехала на Бали 31 мая. На следующий день она попробовала популярное местное вино, после чего ее госпитализировали. По дороге в больницу женщина впала в кому, а позже у нее диагностировали смерть мозга.