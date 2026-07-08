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18:27, 8 июля 2026Путешествия

Тело не выжившей после отравления вином на Бали россиянки кремировали

KP.RU: Прах не выжившей после отравления вином на Бали туристки доставят в Россию
Алина Черненко

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Тело российской туристки, не выжившей после отравления местным вином на индонезийском острове Бали, решили кремировать. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на друга россиянки Игоря Мельникова.

Уточняется, что процедура состоялась в понедельник, 6 июля. Сейчас близкие решают формальности по отправке праха в Россию. По словам собеседника издания, его могут доставить и передать матери женщины в Сочи через две недели. Мельников также рассказал, что долг перед клиникой, где лежала россиянка, полностью погашен.

50-летняя жительница Сочи Анна приехала на Бали 31 мая. На следующий день она попробовала популярное местное вино, после чего ее госпитализировали. По дороге в больницу женщина впала в кому, а позже у нее диагностировали смерть мозга.

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