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15:15, 8 июля 2026Мир

Трамп пожаловался на переплаты США в миллиарды долларов из-за Европы

Трамп: США переплачивают «миллиарды долларов» за безопасность Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Filip Singer / Reuters

Соединенные Штаты переплачивают «миллиарды долларов» за безопасность Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает CNN.

«Я собираюсь изложить свои претензии. (...) С нами обошлись несправедливо. Мы платим непропорционально больше», — сказал он.

Он также назвал Гренландию и Иран зонами повышенного внимания, предположив, что США тратят «на миллиарды долларов больше, чем нужно» для обеспечения безопасности Европы.

Ранее Трамп заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана. Американский лидер также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса.

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