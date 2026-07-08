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18:24, 8 июля 2026Экономика

Центробанк поднял курс доллара

Банк России поднял курс доллара на 28 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный банк России (ЦБ РФ) установил официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара подняли на 28 копеек. Валюта подорожала до 76,4 рубля.

Также вырос и курс евро. За сутки стоимость выросла на 45 копеек, с 86,9 до 87,35 рубля.

Китайский юань стал дороже на две копейки. Официальный курс валюты составил 11,22 рубля.

Глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев ранее допустил, что в течение недели курс доллара с большой долей вероятности закрепится в диапазоне 75-80 рублей. Снижение объемов валютных интервенций со стороны министерства финансов, скорее всего, ослабит давление на рубль и замедлит его ослабление.

Как отмечал ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, текущий курс российской валюты находится вблизи среднего уровня за год. По этой причине, пояснял он, не следует говорить о его ослаблении или укреплении.

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