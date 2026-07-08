Цискаридзе назвал отличия работы в балете и на драматической сцене

Николай Цискаридзе признался, что не понимает критериев оценки актерской работы

Народный артист России Николай Цискаридзе описал разницу между балетом и выступлениями в драматическом театре. Его слова передает Пятый канал.

Цискаридзе признался, что считает работу артиста балета значительно более сложной. В то же время он пояснил, что в балете существуют четкие критерии того, хорошо ли был исполнен номер на сцене.

«Когда ты в балете приземляешься в какую-то позицию или что-то делаешь, ты точно знаешь, получилось или не получилось. А здесь все время я не понимаю, правильно я делаю или нет», — рассказал Николай о своем опыте актерства.

Цискаридзе добавил, что прислушивается к указаниям режиссера спектакля и старается просто делать то, что ему советует постановщик.

Ранее Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Артист исполнил роль короля Франции Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» и признался, что работа в МХТ стала для него открытием. Он отметил, что теперь коллега вызывает у него еще большее уважение.