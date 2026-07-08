Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:03, 8 июля 2026Культура

Цискаридзе назвал отличия работы в балете и на драматической сцене

Николай Цискаридзе признался, что не понимает критериев оценки актерской работы
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Цискаридзе описал разницу между балетом и выступлениями в драматическом театре. Его слова передает Пятый канал.

Цискаридзе признался, что считает работу артиста балета значительно более сложной. В то же время он пояснил, что в балете существуют четкие критерии того, хорошо ли был исполнен номер на сцене.

«Когда ты в балете приземляешься в какую-то позицию или что-то делаешь, ты точно знаешь, получилось или не получилось. А здесь все время я не понимаю, правильно я делаю или нет», — рассказал Николай о своем опыте актерства.

Цискаридзе добавил, что прислушивается к указаниям режиссера спектакля и старается просто делать то, что ему советует постановщик.

Ранее Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Артист исполнил роль короля Франции Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» и признался, что работа в МХТ стала для него открытием. Он отметил, что теперь коллега вызывает у него еще большее уважение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о возможности США закрыть небо над Украиной

    США помогут Украине наносить удары вглубь России

    В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

    В России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси

    Глава Минпросвещения сделал заявление о школьных каникулах

    В России высказались о результатах саммита НАТО для Зеленского

    Стало известно о планах переезда больной раком Лерчек

    Фриске поздравила сестру в день рождения

    Серийный отравитель из Подмосковья выступил с просьбой

    Трамп заявил о получении США доли земли на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok