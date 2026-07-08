Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:34, 8 июля 2026Моя страна

В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

В России впервые нашли следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoSky / Shutterstock / Fotodom

В России впервые нашли окаменелые следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода — они найдены в Кисловодском национальном парке, сообщила ТАСС пресс-секретарь издательства «Наука» Лейла Джумалиева.

По ее пояснению, ранее достоверные следы динозавров в России были известны только из более древних геологических горизонтов. Находка стала самыми молодыми достоверными следами нептичьих динозавров на территории страны.

Исследователь Максим Афонькин добавил, что в меловом периоде большая часть европейской территории России была покрыта мелководным морем, над поверхностью которого возвышались лишь отдельные острова. Одним из таких архипелагов был Кавказ. Поэтому любые находки наземных позвоночных этого времени позволяют уточнить состав древней фауны и реконструировать экосистемы, существовавшие около 120 миллионов лет назад.

Найденные следы принадлежат травоядному динозавру из группы орнитопод. Ранее в России были известны только следы задних конечностей этих животных. Это свидетельствовало о передвижении динозавра на двух ногах.

Добавляется, что Кисловодск и его окрестности — популярный у туристов район — являются наиболее богатыми местонахождениями мезозойских следов позвоночных в России. Это открывает перспективы развития палеотуризма на Северном Кавказе.

В прошлом году рассказывалось, что останки динозавров, которые продолжают находить в черте Благовещенска в Амурской области, могут стать основой нового туристического маршрута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Россиянам подсказали способы оценить состояние здоровья по лицу

    Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

    Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом

    Египет подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok