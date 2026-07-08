В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

В России впервые нашли следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода

В России впервые нашли окаменелые следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода — они найдены в Кисловодском национальном парке, сообщила ТАСС пресс-секретарь издательства «Наука» Лейла Джумалиева.

По ее пояснению, ранее достоверные следы динозавров в России были известны только из более древних геологических горизонтов. Находка стала самыми молодыми достоверными следами нептичьих динозавров на территории страны.

Исследователь Максим Афонькин добавил, что в меловом периоде большая часть европейской территории России была покрыта мелководным морем, над поверхностью которого возвышались лишь отдельные острова. Одним из таких архипелагов был Кавказ. Поэтому любые находки наземных позвоночных этого времени позволяют уточнить состав древней фауны и реконструировать экосистемы, существовавшие около 120 миллионов лет назад.

Найденные следы принадлежат травоядному динозавру из группы орнитопод. Ранее в России были известны только следы задних конечностей этих животных. Это свидетельствовало о передвижении динозавра на двух ногах.

Добавляется, что Кисловодск и его окрестности — популярный у туристов район — являются наиболее богатыми местонахождениями мезозойских следов позвоночных в России. Это открывает перспективы развития палеотуризма на Северном Кавказе.

В прошлом году рассказывалось, что останки динозавров, которые продолжают находить в черте Благовещенска в Амурской области, могут стать основой нового туристического маршрута.