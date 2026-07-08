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12:56, 8 июля 2026Россия

В России заявили о решающих судьбу СВО днях

Баранец заявил, что на саммите НАТО решается судьба российско-украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Саммит НАТО, который проходит 7-8 июля в Анкаре, решит судьбу специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, нынешний конфликт с Украиной может перерасти в войну с НАТО. «Сейчас решается вопрос, по сути, будет ли полноценная война, о которой говорил [представитель Кремля Дмитрий] Песков. Уже в новой форме, обновленная: с все более широким применением оружия, тактики, масштабов операций», — добавил Баранец.

Он также допустил, что ракетный комплекс «Орешник» может стать постоянным действующим лицом в этой войне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. При этом он заверил, что организация придерживается исключительно оборонительной политики.

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