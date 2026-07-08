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Силовые структуры
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15:02, 8 июля 2026Силовые структуры

В российском городе нашли тела двух доведенных до суицида девушек-подростков

В Рязани возбудили дело о доведении до суицида в связи с обнаружением тел двух девушек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Рязани найдены тела двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Подростков без признаков жизни нашли 7 июля возле дома в Московском районе города. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Кроме того, правоохранители устанавливают круг общения пострадавших, все обстоятельства и причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних»).

1 июля в Туве пропали две школьницы. Вечером они вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной. Дальнейший их маршрут неизвестен.

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