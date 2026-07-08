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18:13, 8 июля 2026Ценности

В сети восхитились внешностью внучки Софии Ротару на показе в Париже

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @iamsofiaeve

В сети восхитились внешностью внучки советской и украинской эстрадной певицы Софии Ротару модели Софии Евдокименко на показе в Париже. Посты появились на странице девушки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя родственница звезды посетила шоу бренда Schiaparelli. Для мероприятия она выбрала скульптурный ярко-красный безрукавный топ в рубчик с объемным воротом и рюшами, кремовые брюки и остроносые коричневые туфли. Кроме того, манекенщица дополнила образ золотистыми браслетами с подвесками в виде художественных кистей.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо видела», «Затмила всех», «Восходящая звезда», «Какая красивая внучка у нашей любимой Софии Ротару», «Самый крутой лук!», «Я просто в восторге от этого образа», — заявили юзеры.

В июне внешность советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новых фото с дочерью Кристиной Орбакайте восхитила пользователей сети.

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