В США испытают беспилотное минирование «Автономным Вулканом»

Defense News: Армия США испытывает беспилотную систему минирования Volcano

Армия США проводит испытания беспилотной системы дистанционного минирования Autonomous Volcano («Автономный Вулкан»). Установка может заминировать площадь до 13 гектаров, пишет Defense News.

В основе автономной системы лежит беспилотная версия грузовика HEMTT с колесной формулой 10х10, адаптированного к перевозке универсальных ISO-контейнеров. Машина несет систему M139 Volcano. Autonomous Volcano — это совместный проект США и Великобритании. Интеграцию серийной системы минирования в беспилотный транспорт выполнила компания Forterra.

В ходе теста на военной базе Кэмп-Грейлинг Autonomous Volcano без участия человека создал два отдельных минных поля. Система автоматически регистрирует местоположение мин и загружает данные о минировании на общую карту поля боя. В конце июля армия США планирует провести испытания машины в различных сценариях.

«Autonomous Volcano использует малозатратную модернизацию, чтобы превратить устаревшую платформу в высокопроизводительный автономный актив, обеспечивающий асимметричное превосходство», — сказал полковник Винсон Моррис.

В мае стало известно, что российский робототехнический комплекс «Курьер» получил универсальный минный заградитель для дистанционного создания минных полей.