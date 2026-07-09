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12:25, 9 июля 2026Спорт

Бывший футболист «Томи» утонул в озере

Бывший футболист «Томи» Габриэль Мурешан утонул в озере
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francois Mori / AP

Бывший футболист «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Digi24.

По информации источника, экс-футболист утонул в озере в коммуне Аполд. Там он занимал пост мэра с 2020 года. Врачи пытались реанимировать экс-футболиста, однако спасти его не смогли.

Мурешан выступал на позиции полузащитника. В томском клубе он играл с 2013 по 2014 год, за российскую команду он провел 23 матча.

Кроме того, румын выступал за несколько румынских клубов. В составе сборной страны он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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