Бывший футболист «Томи» утонул в озере

Бывший футболист «Томи» Габриэль Мурешан утонул в озере

Бывший футболист «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Digi24.

По информации источника, экс-футболист утонул в озере в коммуне Аполд. Там он занимал пост мэра с 2020 года. Врачи пытались реанимировать экс-футболиста, однако спасти его не смогли.

Мурешан выступал на позиции полузащитника. В томском клубе он играл с 2013 по 2014 год, за российскую команду он провел 23 матча.

Кроме того, румын выступал за несколько румынских клубов. В составе сборной страны он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.