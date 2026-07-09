Число оригинальных авторов «ВКонтакте» стремительно выросло

За 6 месяцев число оригинальных авторов «ВКонтакте» выросло в 1,6 раза год к году

За первые шесть месяцев 2026 года число оригинальных авторов крупнейшей российской социальной сети и экосистемы сервисов «ВКонтакте» выросло в 1,6 раза год к году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру.».

Уточняется, что стремительный рост обеспечили продуктовые изменения, обновления алгоритмов рекомендательной системы, а также растущий интерес аудитории к оригинальному контенту.

Алгоритмы стали чаще показывать качественный авторский контент пользователям. Таким образом, с января по июнь среднесуточные просмотры оригинальных авторов в ленте выросли в 3,9 раза. Также алгоритмы обеспечили им быстрый рост, новые сообщества стали набирать тысячу подписчиков в среднем за 12 дней.

«Поддержка оригинальных авторов — наш стратегический фокус. Мы последовательно меняем логику работы платформы: развиваем рекомендации, инструменты роста и монетизации. Качественный авторский контент становится главным драйвером вовлечения — пользователи охотнее реагируют, комментируют, подписываются. Когда растут авторы, растет и платформа», — рассказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

С начала 2026 года авторы во «ВКонтакте» заработали 1,4 миллиарда рублей с помощью нативной рекламы на платформе VK AdBlogger.