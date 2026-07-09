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12:13, 9 июля 2026Россия

Храмы и мечети начали оповещать жителей российского региона об угрозе дронов

Храмы и мечети Верхнеуслонского района Татарстана начали оповещать жителей об угрозе БПЛА
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Православные храмы и мусульманские религиозные организации начали оповещать население об угрозе атаки дронов в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба района.

В селах с мечетями сигнал тревоги начали передавать через громкоговорители на минаретах, а в населенных пунктах с православными храмами оповещение идет с помощью церковных колоколов.

К такому решению власти пришли из-за того, что в некоторых населенных пунктах нет технической возможности подачи сигнала тревоги.

Украинские беспилотники атаковали Татарстан 9 июля. Дроны ударили по частному жилому дому, в результате чего пострадали два человека. Также украинские военные нанесли удар по предприятиям в Нижнекамске.

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