Храмы и мечети начали оповещать жителей российского региона об угрозе дронов

Храмы и мечети Верхнеуслонского района Татарстана начали оповещать жителей об угрозе БПЛА

Православные храмы и мусульманские религиозные организации начали оповещать население об угрозе атаки дронов в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба района.

В селах с мечетями сигнал тревоги начали передавать через громкоговорители на минаретах, а в населенных пунктах с православными храмами оповещение идет с помощью церковных колоколов.

К такому решению власти пришли из-за того, что в некоторых населенных пунктах нет технической возможности подачи сигнала тревоги.

Украинские беспилотники атаковали Татарстан 9 июля. Дроны ударили по частному жилому дому, в результате чего пострадали два человека. Также украинские военные нанесли удар по предприятиям в Нижнекамске.