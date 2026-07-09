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08:56, 9 июля 2026Из жизни

Китай продолжит сотрудничать с Россией ради больших панд

МИД КНР: Китай готов продолжать сотрудничество с Россией по защите больших панд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области защиты больших панд, а также других исчезающих видов и биоразнообразия. Об этом рассказали ТАСС в МИД КНР.

Так в китайском ведомстве ответили на запрос агентства о судьбе родившейся в Москве панды Катюши. В дипмиссии подчеркнули, что большие панды получили в России теплый прием и способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

Большие панды — одно из главных сокровищ Китая и национальный символ страны. Они обычно живут до 20 лет в дикой природе и до 26 — в неволе. Однако некоторые долгожители живут более 35 лет. Всего в мире насчитывается около 2,6 тысячи панд.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда отправится в КНР примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.

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