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17:15, 9 июля 2026Культура

Мураками рассказал о своей госпитализации

Легендарный писатель Харуки Мураками рассказал о первой в жизни госпитализации
Андрей Шеньшаков

Фото: Scanpix Denmark / Henning Bagger / Reuters

Легендарный японский писатель Харуки Мураками рассказал о проблемах со здоровьем и перенесенной госпитализации. Об этом автор бестселлеров рассказал в интервью изданию Kyodo News.

Мураками, который впервые в жизни ложился в больницу ради лечения, признался, что госпитализация вдохнула в него новое желание продолжать заниматься написанием художественных произведений. Писатель отметил, что потерял за время, проведенное в больнице, 17 килограммов и едва мог ходить.

Харуки рассказал, что после выписки желание писать вернулось и это «принесло ему большую радость».

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