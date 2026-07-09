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13:22, 9 июля 2026Бывший СССР

Пашинян договорился с Мишустиным по запрету на импорт товаров

Пашинян договорился с Мишустиным по запрету на импорт армянских товаров
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге они обсудили введение ограничений на импорт армянской продукции. Об этом пишет ТАСС.

В публикации уточняется, что Пашинян и Мишустин обсудили ограничение импорта армянской продукции. Детали премьер-министр Армении пока не сообщил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией.

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