Пашинян договорился с Мишустиным по запрету на импорт товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге они обсудили введение ограничений на импорт армянской продукции. Об этом пишет ТАСС.
В публикации уточняется, что Пашинян и Мишустин обсудили ограничение импорта армянской продукции. Детали премьер-министр Армении пока не сообщил.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией.