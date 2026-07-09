Представитель России высказался о платном проходе судов через Ормузский пролив

Ульянов: Россия не платит за проход судов через Ормузский пролив

Россия не платит за проход своих судов через Ормузский пролив, в целом же по поводу того, берет ли Иран деньги за такие услуги «идет противоречивая информация». Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, которого цитирует RTVI.

«Иранцы говорят, что на период переговоров, на эти 60 дней, они освобождают все эти корабли от платежей. Американцы вроде бы ставят под сомнение такую позицию Ирана», — отметил Ульянов. По его словам, сейчас «не всегда разберешь», какой части из поступающей по этому вопросу информации можно верить.

Представитель РФ также добавил, что страны ОПЕК очень обеспокоены тем, что происходит с Ормузским проливом. Об их отношении к текущему положению дел он, в частности, узнал в ходе состоявшейся накануне ПМЭФ-2026 встречи с генсеком организации Хайсамом аль-Гайсом.

В Тегеране ранее заявляли, что проход через Ормузский пролив не станет платным, но судовладельцам придется взять на себя операционные расходы на технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством. В Европе, тем временем, по некоторым данным, смирились с неизбежностью платы за пересечение Ормуза не только Ирану, но и Оману.