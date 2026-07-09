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16:16, 9 июля 2026Россия

Российский штурмовик 62 дня удерживал позицию и ползком добрался до своих

Раненый штурмовик Жаппас 62 дня держал позицию, похудел на 37 кг и вышел к своим
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский штурмовик из Челябинской области с позывным Жаппас, получив тяжелые ранения и потеряв всех сослуживцев, в одиночку удерживал особо важную позицию на Константиновском направлении в течение 62 дней. Боец рассказал RT, что за время автономного пребывания на передовой он похудел на 37 килограммов, и назвал это задание самым сложным за все годы службы.

Когда мы дошли до нужного места, по нам уже активно работали вражеские дроны. Мои ребята погибли, у меня были осколочные ранения рук, ног, груди, перелом левой ноги, левой руки и правой кисти. Но я все равно продолжал отбивать атаки

Жаппасвоенный

По его словам, эвакуироваться с занятой позиции не получалось, так как при любой попытке выхода или подходе помощи украинские подразделения открывали массированный огонь. Командование доставляло бойцу продукты, боеприпасы и медикаменты с помощью дронов, а он корректировал работу российских подразделений БПЛА по отражению вражеских атак.

В июне противник попытался окружить позицию, в течение пяти дней направляя к ней пехоту и тяжелые боевые дроны. Несколько атак Жаппас отбил лично из автомата, другие — по его координатам — отразили соседние подразделения.

Оптоволокно резало мне руки, но я все равно добрался до своих. Помогала мысль, что дома ждут родители

Жаппасвоенный

Сейчас он лечится в госпитале и вспоминает задание как самое сложное, говоря, что никогда не видел столько вражеских дронов.

Ранее «Лента.ру» писала об истории 60-летнего бойца с позывным Бабушка. Он 40 лет работал в горячих точках, в том числе в Афганистане. Сейчас на передовой в составе подразделения «БАРС-37» группировки «Днепр» он обучает солдат в мобильных огневых группах.

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