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11:34, 9 июля 2026Путешествия

Россиянам раскрыли цены на отдых «ультра все включено» в Египте

АТОР: Летний отдых «ультра все включено» в Египте обойдется от 130 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Tamakhin Mykhailo / Shutterstock / Fotodom

Отдых по системе «ультра все включено» в Египте летом 2026 года обойдется от 130 тысяч рублей на двоих. Цены раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, на курорте Хургада можно забронировать четырехзвездочный отель с пляжем за 133,2 тысячи рублей или доплатить 20 тысяч рублей за размещение в пятизвездочном. А на курорте Шарм-эш-Шейх за 129,9 тысячи рублей предлагается отдых в четырехзвездочном отеле с аквапарком в Набк Бей — правда, идти до моря придется около 500 метров. Чуть дороже, в 145-151 тысячу рублей, обойдется проживание в пятизвездочном отеле в этом же курортном районе.

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В АТОР пояснили, что формат «ультра все включено» более расширенный, чем «все включено». Туристам предлагаются поздние завтраки, ночные закуски, тематические ужины и более богатый выбор блюд. Кроме того, алкоголь (не только местный, но и импортный) часто подается круглосуточно, а мини-бар в номере пополняют бесплатно. Часть ресторанов à la carte также входит в пакет без доплаты.

Ранее стало известно, что россияне обогнали европейцев по числу туристов на египетском курорте Хургада. С начала 2026 года ближневосточную страну посетили 464,2 тысячи соотечественников.

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