Россиянам рассказали об изменившихся правилах оформления пенсии

Во второй половине февраля руководство Минтруда утвердило обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Об этом россиянам напомнил член комитета Госдумы (ГД) по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его слова приводит RT.
Эти изменения вступили в силу 7 июля, пояснил парламентарий. Они затронули страховые пенсии, фиксированные выплаты к ним, накопительные пенсии, а также выплаты по линии государственного обеспечения, отметил Говырин.
Для получения вышеуказанных дотаций, добавил депутат, потребуются документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство и место жительства. Фактически речь идет только о паспорте. «Он один подтверждает сразу четыре позиции, дополнительных справок о возрасте из органов ЗАГС или о регистрации из полиции собирать никто не попросит», — разъяснил Говырин.
У ребенка младше 14 лет роль удостоверения играет свидетельство о рождении, у военнослужащего — служебное удостоверение личности, а у иностранного гражданина — вид на жительство. Значительную часть остального массива данных (сведения о трудовом стаже, инвалидности и периодах занятости) Соцфонд получает без участия заявителя. Сведения же о работе за границей нужно будет передать самостоятельно, резюмировал Говырин.
Ранее он рассказал россиянам о способе получить прибавку к пенсии в августе. В последний месяц лета, пояснил парламентарий, Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году. Взносы за прошлый год будут пересчитываться в баллы. Максимум, на что смогут рассчитывать пожилые граждане, — ежемесячная прибавка в размере 470 рублей 28 копеек (равна трем баллам), заключил он.