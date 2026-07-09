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16:20, 9 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали об изменившихся правилах оформления пенсии

Депутат ГД Говырин: Минтруд утвердил обновленный перечень бумаг для оформления пенсии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во второй половине февраля руководство Минтруда утвердило обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Об этом россиянам напомнил член комитета Госдумы (ГД) по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его слова приводит RT.

Эти изменения вступили в силу 7 июля, пояснил парламентарий. Они затронули страховые пенсии, фиксированные выплаты к ним, накопительные пенсии, а также выплаты по линии государственного обеспечения, отметил Говырин.

Для получения вышеуказанных дотаций, добавил депутат, потребуются документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство и место жительства. Фактически речь идет только о паспорте. «Он один подтверждает сразу четыре позиции, дополнительных справок о возрасте из органов ЗАГС или о регистрации из полиции собирать никто не попросит», — разъяснил Говырин.

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У ребенка младше 14 лет роль удостоверения играет свидетельство о рождении, у военнослужащего — служебное удостоверение личности, а у иностранного гражданина — вид на жительство. Значительную часть остального массива данных (сведения о трудовом стаже, инвалидности и периодах занятости) Соцфонд получает без участия заявителя. Сведения же о работе за границей нужно будет передать самостоятельно, резюмировал Говырин.

Ранее он рассказал россиянам о способе получить прибавку к пенсии в августе. В последний месяц лета, пояснил парламентарий, Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году. Взносы за прошлый год будут пересчитываться в баллы. Максимум, на что смогут рассчитывать пожилые граждане, — ежемесячная прибавка в размере 470 рублей 28 копеек (равна трем баллам), заключил он.

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