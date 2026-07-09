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16:16, 9 июля 2026Наука и техника

Российскую «Гадалку» для обнаружения дронов показали

В России представили комплекс РЭР «Гадалка» для обнаружения дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «ГРОЗА»

Комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) «Гадалка», который способен обнаруживать беспилотники противника, представили на выставке «Дрон-экспо-2026» в Казани. Об этом официальный представитель группы компаний «Гроза» сообщил ТАСС.

Станция обнаружения воздушных целей работает в пассивном режиме. По словам собеседника агентства, основная задача «Гадалки» — обнаружение дронов-разведчиков. Максимальная дальность станции — 50 километров.

Комплекс РЭР сканирует пространство площадью 8,5 тысячи квадратных километров. Система ищет аппараты противника в частотном диапазоне 890-6000 мегагерц. При этом «Гадалка» одновременно сканирует до пяти диапазонов.

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«Гадалка» интегрирована с системой управления боем «Глаз/Гроза», поэтому полученные данные в реальном времени поступают к военнослужащим. Координаты цели получают все пользователи системы управления.

В августе 2025 года «Известия» писали, что Вооруженные силы России получили комплексы «Глаз/Гроза». Установленное на планшет программное обеспечение позволяет разведчикам напрямую взаимодействовать с танкистами и артиллеристами.

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