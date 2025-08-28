Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:46, 28 августа 2025Наука и техника

ВС России получили комплекс «Глаз/Гроза» для поражения целей

«Известия»: ВС РФ получили комплекс «Глаз/Гроза» для быстрого поражения целей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) получили комплексы «Глаз/Гроза», которые позволяют оперативно поражать обнаруженные цели. Возможности системы показали на полигоне одного из танковых подразделений группировки войск «Центр», сообщают «Известия».

Комплексы «Глаз/Гроза» работают в связке с разведывательными квадрокоптерами. Установленное на планшет программное обеспечение (ПО) позволяет разведчикам напрямую взаимодействовать с расчетами минометов, артиллерийских систем и экипажами танков.

«Новое ПО позволяет быстро передавать координаты, а значит, отрабатывать по обнаруженным целям. У оператора дрона на экране пульта отображается реальная работа с квадрокоптером типа "Мавик". Он наблюдает, ставит на карту цели, которые тут же появляются и выводятся мне на экран. Их я уже передаю расчету ствола», — сказал командир отделения беспилотников Никита Кузнецов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Отмечается, что ранее эти действия осуществляли «на глаз». Разведчики привязывались к местности, определяли расстояния до целей и передавали офицерам артиллерии данные, а расчеты орудий ждали информацию для стрельбы. Приложение «Глаз/Гроза» оснащено чатом и прямой связью, которую нельзя перехватить и заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что Вооруженным силам России поставили машины комплекса «Планшет», который предназначен для управления артиллерией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    «Это выглядит пугающим». Цензура, культ личности и тотальный контроль: как живут в самой закрытой стране мира?

    Мужчинам указали на семь признаков низкого уровня тестостерона

    Предсказан пик добычи нефти в Северной Америке

    Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским

    США посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

    Цены на один вид жилья в России резко пошли вниз

    Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

    ВС России получили комплекс «Глаз/Гроза» для поражения целей

    В российском регионе тренер по плаванию получил большой срок за домогательства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости