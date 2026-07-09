Стала известна стоимость свадьбы певца SHAMAN и Мизулиной

Певец SHAMAN и его жена Екатерина Мизулина заплатили за свадьбу 8 млн рублей

Журналисты Mash раскрыли стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, и его жены, главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Подробности опубликованы в одноименном Telegram-канале.

Стало известно, что торжество обошлось супругам примерно в восемь миллионов рублей. В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на улице Петровка в Москве, элитный алкоголь, блюда и оформление. По данным журналистов, помещение было украшено множеством пионов.

При этом уточняется, что для торжества ресторан полностью закрыли на сутки. За это супругам пришлось заплатить шесть миллионов рублей и еще 600 тысяч рублей сервисного сбора. Для 30 гостей, которых рассадили за два длинных стола, бесплатно выступил Григорий Лепс.

Ранее SHAMAN опубликовал свадебное видео с Мизулиной. На размещенных кадрах исполнитель в черном смокинге танцевал с супругой в ресторане. При этом она была одета в кружевное платье длины макси белого цвета, которое украшал объемный бант на подоле.

