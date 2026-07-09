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15:52, 9 июля 2026Силовые структуры

Суд вынес приговор правозащитнику Льву Пономареву

В Москве суд заочно приговорил 84-летнего правозащитника Пономарева к 5,5 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве Хорошевский суд заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) к 5,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Пономарев признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента») и части 3 статьи 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов на девять лет.

Как установил суд, Пономарев организовал работу запрещенной в России террористической организации «Институт имени Андрея Сахарова» во Франции.

Лев Пономарев — доктор физико-математических наук и профессор. Еще в советские времена он примкнул к движению правозащитников.

5 мая суд заочно арестовал его.

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