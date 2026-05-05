Оглашено решение для 84-летнего правозащитника Пономарева

В Москве суд заочно арестовал 84-летнего правозащитника Пономарева

В Москве Хорошевский районный суд заочно арестовал 84-летнего правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд в заочном порядке избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания в России.

Лев Пономарев — доктор физико-математических наук и профессор. Еще в советские времена он примкнул к движению правозащитников.

19 марта Пономарева объявили в розыск по уголовной статье.