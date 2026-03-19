14:47, 19 марта 2026

84-летний правозащитник объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск правозащитника Льва Пономарева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

МВД России объявило в розыск 84-летнего правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что Пономарев разыскивается по уголовной статье, однако другие подробности не раскрываются.

Пономарев был признан иноагентом в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года правозащитник стал первым физическим лицом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. 2 июня 2022 года стало известно, что он покинул Россию.

Лев Пономарев — доктор физико-математических наук и профессор. Еще в советские времена он примкнул к движению правозащитников.

