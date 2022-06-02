Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России

РИА Новости сообщило, что правозащитник Лев Пономарев покинул Россию
Лев Пономарев

Лев Пономарев. Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Общественный и политический деятель Лев Пономарев (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) покинул Россию. Об этом стало известно РИА Новости.

Источник агентства сообщил, что 80-летний правозащитник уехал из страны. «Я думаю, что об этом все знают», — сказал он.

В ноябре 2021 года Пономарев стал первым физическим лицом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. Размер денежного взыскания составил 10 тысяч рублей. По словам правозащитника, штрафы ему назначили за репосты в соцсетях, в которых он не указывал, что внесен в реестр министерства юстиции. При этом Пономарев выразил недоумение, зачем указывать данную маркировку при репосте.

Ранее 2 июня сообщалось, что председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
Захарова наградила пранкеров Лексуса и Вована телефоном правительственной связи
Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея
Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России
В Германии выступили за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок
Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения
Московский священник дал советы мужьям беременных женщин
НАТО отказалось диктовать Украине условия для переговоров с Россией
Роднина оценила участие Валиевой в шоу Навки
В Венгрии объяснили отказ от санкций против патриарха Кирилла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.