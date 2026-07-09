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12:42, 9 июля 2026Россия

Украина выпустила в сторону России авиабомбы и сотни дронов

Минобороны: ВСУ выпустили в сторону России 9 авиабомб и 468 дронов
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России девять управляемых авиабомб и сотни дронов. Об этом сообщило журналистам Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО), как отметили в военном ведомстве, сбили все бомбы, а также перехватили 468 украинских беспилотников.

Все дроны, по данным Минобороны, относились к самолетному типу.

В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над Россией больше 70 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что атаке подверглись двенадцать регионов, в том числе Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.

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