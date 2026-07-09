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15:46, 9 июля 2026Мир

В Польше приговорили супругов-россиян к тюремным срокам за шпионаж

Польский суд заочно приговорил супругов из РФ к лишению свободы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Окружной суд польского города Сосновец приговорил супругов-россиян к семи и трем годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает польское телевидение со ссылкой на решение суда.

Заседание проходило за закрытыми дверями в интересах государственной безопасности. Суд признал россиян виновными в осуществлении деятельности в пользу России.

«Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р. Приговор в отношении россиян вынес окружной суд Сосновца», — говорится в сообщении польского телевидения.

В мае в Польше задержали трех человек с «боевой подготовкой», подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные — граждане Польши, мужчины в возрасте от 48 до 62 лет.

По версии польских властей, подозреваемые якобы осуществляли разведывательную деятельность на территории страны, в частности собирали данные о размещении войск НАТО в Польше, а также изготавливали и распространяли пропагандистские и дезинформационные материалы.

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