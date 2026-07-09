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15:57, 9 июля 2026Мир

В России объяснили возобновление ударов между США и Ираном

Керимов: Обмен ударами между США и Ираном показывает хрупкость достигнутого перемирия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Обмен ударами между США и Ираном показывает хрупкость ранее достигнутого странами перемирия. Об этом заявил журналист и востоковед Турал Керимов в эфире Радио КП.

«Текст этого меморандума о перемирии мы до сих пор не видели. Они там что-то подписали, но что там было подписано и что там эти страны нарушают, по крайней мере в чем они друг друга обвиняют, что США, что Иран, мы не знаем», — сказал он.

По словам эксперта, возобновление боевых действий не стало неожиданностью. Он напомнил, что в последние дни фактически переговоры были приостановлены из-за траурных мероприятий в Иране.

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Керимов считает, что между Тегераном и Вашингтоном сохраняются противоречия, особенно в вопросах иранской ядерной программы и Ормузского пролива. При этом позиции сторон остаются взаимоисключающими.

Кроме того, риторика президента США Дональда Трампа нередко меняется в течение одного дня, тогда как власти Ирана продолжают говорить о готовности придерживаться прежней переговорной позиции и, в случае необходимости, наносить новые удары.

8 июля Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».

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