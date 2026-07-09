Вор верхом на жирафе обокрал благотворительный магазин

В США мужчина украл вещи из благотворительного магазина и скрылся верхом на жирафе

В США вор оседлал игрушечного жирафа и обокрал благотворительный магазин. Об этом сообщает KMPH FOX26.

По словам владельца магазина, инцидент произошел 2 июля. Злоумышленник верхом на жирафе подъехал к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, оставленные у дверей магазина вечером. Когда владелец вышел и попытался его остановить, вор начал с ним спорить.

«Если они оставили вещи ночью, значит, они не нужны, и я имею право их забрать», — сказал он. После этого мужчина продолжил начатое, а затем скрылся на том же на жирафе. Через несколько часов к магазину подъехал пикап, и неизвестные вывезли еще часть вещей.

Владелец магазина признался, что был в шоке от наглости мужчины и его необычного транспорта.

Ранее сообщалось, что в США женщина погналась за вором с арбалетом, чтобы вернуть украденные деньги. Злоумышленницу арестовали и предъявили обвинение в хранении оружия.