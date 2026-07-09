Нежелание российских компаний идти на биржу объяснили

Глава набсовета Мосбиржи Швецов объяснил малое число IPO игнорированием миноритариев

Малое количество IPO (первичное размещение акций) российских компаний на Мосбирже в последние годы объясняется тем, что рынок забыл об интересах миноритарных акционеров. Об этом на XX Юбилейном международном форуме НОКС по корпоративному управлению заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов, передает РИА Новости.

По его словам, государство в финансовом секторе с точки зрения законодательства сильно поддерживает банковских вкладчиков, а вот интересы миноритариев на бирже никак не защищены. В результате желание покупать ценные бумаги у граждан падает, а компании не видят смысла заниматься ценными бумагами.

«IPO сегодня нет не потому, что мы не можем подготовиться или у нас не хватает спроса. Нет, просто сегодня такая цена, что она делает бессмысленным для эмитента выход на IPO», — подчеркнул Швецов, добавив, что пока государство не начнет выполнять обязательства перед акционерами, а регулятор не будет их поддерживать, ситуация не изменится.

Также он указал, что советы директоров компаний если и учитывают интересы миноритариев, то в очень незначительной степени, что не позволяет последним надеяться на изменение ситуации. Глава набсовета Мосбиржи констатировал, что с точки зрения стратегии Россия сейчас не имеет шансов на адекватную долю в международном «пироге» рынка капитала.

Ранее Швецов отмечал, что отечественному фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.

В последние месяцы российский фондовый рынок стабильно падает. Текущая неделя может стать уже 18-й подряд, во время которой индекс Мосбиржи снижается. Во вторник, 7 июля, он опускался до минимальных с декабря 2022 года 2117,5 пункта.