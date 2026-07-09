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17:13, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Захарова задала вопрос после задержания журналиста российского телеканала в Британии

Захарова спросила, почему Британия не задерживает Зеленского по обвинению в терроризме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос после задержания журналиста, продюсера российского телеканала RT Джеймса Скотта в Великобритании по обвинению в терроризме. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

Дипломат поинтересовалась, почему британские правоохранительные органы не задерживают на этом же основании президента Украины Владимира Зеленского. «Он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям», — заявила она.

В четверг, 9 июля, стало известно, что Скотта задержали в аэропорту Манчестера по статье о противодействию терроризма. Полицейские допрашивали журналиста 2,5 часа. В частности, правоохранители задавали Скотту много вопросов о России и его политических взглядах.

До этого сообщалось, что суд Евросоюза разрешил привлекать к ответственности за публикацию роликов RT на сайтах. Отмечалось, что первые уголовные дела завели на трех граждан Германии.

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