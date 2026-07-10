В МВД опровергли сообщения о новых правилах на АЗС для предотвращения митингов

Сообщения о новых правилах на АЗС для предотвращения организации митингов оказались фейком

В социальных сетях распространилась информация о том, что ГУ МВД по Иркутской области вводит строгие правила на АЗС, чтобы предотвратить организацию митинга под видом автомобильных очередей. Авторы сообщений указывают, что россиянам запретили выходить из автомобилей, общаться друг с другом и обмениваться жестами.

Однако на официальном сайте ГУ МВД по Иркутской области документ отсутствует. Более того, в ГУ МВД по области опровергли информацию.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей полицейскими выявлены публикации о якобы размещенных на АЗС «документах» от имени ГУ МВД России по Иркутской области с перечнем дополнительных ограничений, связанных с передвижением автотранспорта и общением водителей на территории автозаправочных станций. Указанная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. Сам подложный документ имеет явные признаки подделки, в том числе в оформлении и контактных данных», — сообщили в ведомстве.

Известно, что по правилам АЗС пассажирам необходимо выходить из автомобиля. Якобы сообщение МВД противоречит этому правилу безопасности.

Кроме того, первоисточником новости стал фейковый сайт, мимикрирующий под «Газетe.ру», зарегистрированый вне РФ.

Это не первый фейк, связанный с топливной ситуацией в России. Так, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором якобы главный врач Мытищинской больницы заявляет о том, что в городе нет бензина даже для машин скорой помощи и что выезжать на вызовы к пациентам невозможно. Однако стало известно, что ролик был сгенерирован и является фейком. Количество таких вбросов свидетельствует о том, что на фоне имеющихся проблем идет дополнительное запугивание общества.

Информация о том, что МВД по Иркутской области якобы вводит строгие правила на АЗС, чтобы предотвратить организацию митинга под видом автомобильных очередей, не получила распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».