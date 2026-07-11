11 июля в России с профессиональным праздником поздравляют светооператоров. Также в этот день отмечают Всемирный день шоколада и День народонаселения. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на 11 июля, какие приметы связаны с этим днем и кто из звезд празднует день рождения.

Праздники в России

День художника по свету

В июле 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал первую лампу накаливания. Именно к этому событию приурочен профессиональный праздник художников по свету.

Главная задача таких специалистов — создать необходимую атмосферу на площадке. Художники по свету работают в региональных дворцах культуры, оформляют масштабные стадионные мероприятия и даже частные шоу-программы. Без них невозможно представить ни один концерт или спектакль, так как от освещения во многом зависит восприятие шоу.

Праздники в мире

Всемирный день народонаселения

Фото: Jon Nazca / Reuters

Праздник был учрежден в 1989 году по инициативе Организации Объединенных Наций в честь важного события — 11 июля 1987 года численность населения Земли превысила пять миллиардов человек.

По данным Бюро переписи населения США, за 2023 год население Земли выросло на 75 миллионов человек. К 2024 году этот показатель достиг отметки восемь миллиардов человек.

Международный дeнь paзмышлeния и пaмяти o геноциде 1995 гoдa в Cpeбpeницe

Последовавшая за распадом Югославии война унесла более ста тысяч жизней в период с 1992 по 1995 год. В июле 1995-го армия боснийских сербов захватила город Сребреницу, который ООН объявила «зоной безопасности». Захватчики лишили жизни около восьми тысяч боснийских мусульман, еще 20 тысяч человек выгнали из города. Это была самая массовая резня в Европе после Холокоста.

В мае 2024 года Генассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице в 1995 году.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 июля

День подбадривания одиноких;

День черничного маффина;

Международный день эфирных масел;

Всемирный день шоколада.

Какой церковный праздник 11 июля

Праздник в честь иконы Богородицы «Троеручица»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В VIII веке, в эпоху иконоборчества, преподобного Иоанна Дамаскина приговорили к отсечению руки за ревностное почитание икон. Кисть сначала вывесили на рынке, но к вечеру святой забрал ее себе: приложив руку к суставу, Иоанн начал усердно молиться перед иконой Богородицы об исцелении. В итоге святой задремал — во сне ему явилась Дева Мария, которая велела святому без лени трудиться отрубленной рукой. Пробудившись, Иоанн заметил, что его рука снова на месте, цела и невредима. В благодарность святой приложил к иконе руку, отлитую из серебра, отчего образ и получил название «Троеручица».

Какие еще церковные праздники отмечают 11 июля

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна;

Праздник в честь преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев;

День памяти преподобного Павла Коринфянина;

День памяти преподобномученицы Севастианы;

День памяти священномученика Григория Самарина.

Приметы на 11 июля

Лес шумит без ветра — к дождю;

Ссора в этот день — к долгому разладу;

Не услышать крик кукушки в этот день — к ранней зиме;

Вода в реках и колодцах прибывает — к ненастной погоде.

Кто родился 11 июля

Джорджо Армани (1943-2025)

Фото: Lewis Joly / AP

Джорджо Армани — итальянский модельер и основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии: журнал Forbes ранее оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов.

Интересный факт — Армани работал над костюмами для фильмов «Американский жиголо», «Красотка», «Неприкасаемые», «Волк с Уолл-стрит» и других. Также он создавал наряды для героев сериала «Молодой Папа» и участвовал в других масштабных проектах.

Екатерина Вилкова (42 года)

Екатерина Вилкова — российская актриса. Широкую известность ей принесли роли в картинах «Черная молния», «Стиляги», «Елки», «Последний Богатырь», а также в сериале «Отель Элеон». Всего в фильмографии актрисы около 90 работ.

Интересный факт: Вилкова — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, актриса 11 лет посвятила этому спорту.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кто еще родился 11 июля