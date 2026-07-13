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00:05, 13 июля 2026Россия

13 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)

Фото: Keystone / Getty Images

13 июля в мире отмечают День первого чемпионата мира по футболу и Международный день горных пород. Православные верующие вспоминают собор славных и всехвальных 12 апостолов, последователей Иисуса Христа. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день головоломок

13 июля 1944 года родился венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик, подаривший миру самую популярную головоломку на планете — кубик Рубика. Ко Дню рождения Рубика и приурочен международный праздник.

Идея создать игрушку пришла к нему во время лекции — будучи преподавателем технической академии, Рубик хотел наглядно объяснить своим студентам математическую теорию групп. Кстати, на то чтобы собрать кубик Рубика, самому изобретателю потребовалось несколько месяцев.

Фото: Oshua Hoehne / Unsplash

День первого чемпионата мира по футболу

Первый чемпионат мира по футболу среди национальных сборных прошел в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года. В соревнованиях приняли участие 13 сборных: Аргентина, Чили, Франция, Мексика, Югославия, Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, Румыния, США, Бельгия и Парагвай. Победителем стала команда принимающей страны — сборная Уругвая.

С тех пор турнир является одним из главных спортивных событий на планете, за результатами которого следят миллионы болельщиков. Летом 2026 года проводится очередной Чемпионат мира, матчи проходят в США, Мексике и Канаде.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 13 июля

  • Международный день горных пород;
  • День сотрудников органов национальной безопасности в Казахстане.

Какой церковный праздник 13 июля

Собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых

Помимо отдельных праздников на каждого из 12 ближайших учеников Христа, Церковь установила общее торжество на следующий день после праздника Петра и Павла.

В переводе с греческого слово «апостол» означает посланник. Согласно Евангелию, апостолами были люди, призванные самим Христом, чтобы проповедовать Его учение и устраивать новую Церковь. Перед апостолами стояла задача распространить христианство «до пределов земли», часто рискуя своей жизнью: апостолов избивали, бросали в тюрьмы, подвергали мучениям. Только один из 12 учеников Христа отошел к Богу спокойно — Иоанн Богослов. Все остальные приняли мученичество.

Фото: Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 13 июля

  • День памяти преподобного Петра, царевича Ордынского;
  • День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского;
  • День памяти священномучеников Алексия Введенского, Тимофея Петропавловского, пресвитеров;
  • День памяти преподобномученика Никандра (Прусака).

Приметы на 13 июля

  • Кукушка кукует — к ясной погоде на все оставшееся лето;
  • Роса по утру — к солнечному дню;
  • Рыба плавает близко к поверхности — вечером будет тепло;
  • Пение соловьев в этот день предвещает позднюю зиму.

Кто родился 13 июля

Харрисон Форд (84 года)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Харрисон Форд — американский актер, большую популярность ему принесла роль Хана Соло в фантастической саге «Звездные войны», а также съемки в фильмах «Индиана Джонс» и «Бегущий по лезвию».

Харрисон форд — один из самых богатых актеров Голливуда. Его состояние на 2024 год оценивалось в 300 миллионов долларов.

Борис Клюев (1944-2020)

Борис Клюев — советский и российский актер, сыгравший более чем в 60 постановках Государственного академического Малого театра. Он также снялся более чем в 120 фильмах и сериалах, самые известные из них —
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить…», «Воронины» и «Годунов».

Кто еще родился 13 июля

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