13 июля в мире отмечают День первого чемпионата мира по футболу и Международный день горных пород. Православные верующие вспоминают собор славных и всехвальных 12 апостолов, последователей Иисуса Христа. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 июля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день головоломок
13 июля 1944 года родился венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик, подаривший миру самую популярную головоломку на планете — кубик Рубика. Ко Дню рождения Рубика и приурочен международный праздник.
Идея создать игрушку пришла к нему во время лекции — будучи преподавателем технической академии, Рубик хотел наглядно объяснить своим студентам математическую теорию групп. Кстати, на то чтобы собрать кубик Рубика, самому изобретателю потребовалось несколько месяцев.
День первого чемпионата мира по футболу
Первый чемпионат мира по футболу среди национальных сборных прошел в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года. В соревнованиях приняли участие 13 сборных: Аргентина, Чили, Франция, Мексика, Югославия, Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, Румыния, США, Бельгия и Парагвай. Победителем стала команда принимающей страны — сборная Уругвая.
С тех пор турнир является одним из главных спортивных событий на планете, за результатами которого следят миллионы болельщиков. Летом 2026 года проводится очередной Чемпионат мира, матчи проходят в США, Мексике и Канаде.
Фото: Globallookpress.com
Какие еще праздники отмечают в мире 13 июля
- Международный день горных пород;
- День сотрудников органов национальной безопасности в Казахстане.
Какой церковный праздник 13 июля
Собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых
Помимо отдельных праздников на каждого из 12 ближайших учеников Христа, Церковь установила общее торжество на следующий день после праздника Петра и Павла.
В переводе с греческого слово «апостол» означает посланник. Согласно Евангелию, апостолами были люди, призванные самим Христом, чтобы проповедовать Его учение и устраивать новую Церковь. Перед апостолами стояла задача распространить христианство «до пределов земли», часто рискуя своей жизнью: апостолов избивали, бросали в тюрьмы, подвергали мучениям. Только один из 12 учеников Христа отошел к Богу спокойно — Иоанн Богослов. Все остальные приняли мученичество.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 июля
- День памяти преподобного Петра, царевича Ордынского;
- День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского;
- День памяти священномучеников Алексия Введенского, Тимофея Петропавловского, пресвитеров;
- День памяти преподобномученика Никандра (Прусака).
Приметы на 13 июля
- Кукушка кукует — к ясной погоде на все оставшееся лето;
- Роса по утру — к солнечному дню;
- Рыба плавает близко к поверхности — вечером будет тепло;
- Пение соловьев в этот день предвещает позднюю зиму.
Кто родился 13 июля
Харрисон Форд (84 года)
Харрисон Форд — американский актер, большую популярность ему принесла роль Хана Соло в фантастической саге «Звездные войны», а также съемки в фильмах «Индиана Джонс» и «Бегущий по лезвию».
Харрисон форд — один из самых богатых актеров Голливуда. Его состояние на 2024 год оценивалось в 300 миллионов долларов.
Борис Клюев (1944-2020)
Борис Клюев — советский и российский актер, сыгравший более чем в 60 постановках Государственного академического Малого театра. Он также снялся более чем в 120 фильмах и сериалах, самые известные из них —
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить…», «Воронины» и «Годунов».
Кто еще родился 13 июля
- Анна Снаткина (43 года) — российская актриса;
- Патрик Стюарт (86 лет) — английский актер, режиссер и продюсер;
- Михаил Пуговкин (1923-2008) — советский и российский актер, народный артист СССР;
- Петр Фоменко (1932-2012) — советский и российский режиссер.