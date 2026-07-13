Лукашенко раскрыл условия завоза мигрантов в Белоруссию

Лукашенко: Ответственность за мигрантов должен нести руководитель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл условия привлечения трудовых мигрантов в республику. По словам главы государства, в ряде регионов страны есть интерес к этому в связи с необходимостью закрыть кадровые потребности. Об этом сообщает БелТА.

В частности, напомнил Лукашенко, эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. «У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе», — описал алгоритм привлечения мигрантов белорусский лидер, подчеркнув, что «люди очень нужны».

«Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать», — рассказал также Лукашенко. Он уточнил, что работа в этой сфере ведется под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. «Поэтому выборочно, целенаправленно (...) Только руководитель берет, и он за них несет ответственность. Порядок должен быть», — подчеркнул белорусский президент.

На прошлой неделе Лукашенко признался, что боится за урожай картофеля из-за сильных осадков. «Я вчера вечером поехал на поле, посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. Вы же видите, что дожди идут. Дай бог, чтобы прекратились», — поделился он.