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13:04, 13 июля 2026Бывший СССР

В Кремле высказались об использовании Киевом неба над Прибалтикой для атак по России

Песков: РФ не собирается доказывать использование Киевом неба над Прибалтикой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Российские военные собирают всю информацию о полетах украинских беспилотников, поэтому у Москвы нет необходимости доказывать факт использования Киевом неба для атак по России. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

У Пескова спросили, готова ли Москва предоставить доказательства использования Вооруженными силами Украины воздушного пространства Прибалтики.

«Наши военные и специальные службы видят, что, откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра иностранных дел Михаила Галузина о дронах, залетающих на территорию РФ из Прибалтики.

4 июля Галузин сообщил, что страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных коридоров.

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