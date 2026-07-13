Водитель автобуса вернул владельцу забытую в салоне сумку с миллионом рублей

В Сингапуре водитель автобуса вернул владельцу забытые в салоне 20 тысяч долларов

В Сингапуре водитель автобуса и сотрудница автобусной станции вернули владельцу забытую в салоне сумку с 20 тысячами сингапурских долларов (1,1 миллиона рублей). Об этом пишет AsiaOne.

Деньги забыл в автобусе 6 июля мужчина по фамилии Ма. Когда он обнаружил пропажу, то сразу же позвонил в транспортную компанию. Вызов приняла Лаластелла Це, которая призналась, что была поражена размером потерянной суммы. Женщина сразу же отследила автобус, на котором ехал Ма, и связалась с водителем.

Примерно в это же время пассажир сказал водителю автобуса Гиаму, что в салоне лежит забытый кем-то пакет. Мужчина заглянул в пакет и обнаружил там крупную сумму. Позже в тот же день Гиам и Це передали сумку Ма.

Забывчивый пассажир поблагодарил сотрудников транспортной компании. Ма пояснил, что деньги были зарплатой, которую он вез своим работникам.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Таиланде таксист вернул забытые корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Помимо короны, в забытой королевой красоты сумке было ее платье.