Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года

Экономист Бадалов: Рассчитывать на скорое возвращение ключевой ставки к 10% не стоит

На ближайшем заседании Банк России вряд ли решится на заметное снижение ключевой ставки. Скорее всего, если изменение и произойдет, оно будет минимальным. Такой прогноз в беседе с НСН дал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По мнению Бадалова, многое будет зависеть от ситуации с инфляцией и ценами на топливо.

«Зампред Банка России Заботкин говорил, что рост цен на топливо внес свой вклад в инфляцию. Следовательно, и предыдущее решение Банка России о снижении ставки на 25 базисных пунктов было продиктовано тем, что в ЦБ опасались последствий роста цен на топливо. Сейчас все последствия уже реализовались. Ближайшее заседание во многом будет ориентироваться на ситуацию на топливном рынке. В то же время не стоит ожидать снижения более чем на 25 базисных пунктов, если оно вообще будет, — возможно, регулятор возьмет паузу», — отметил эксперт.

Экономист также добавил, что рассчитывать на быстрое возвращение ключевой ставки к уровню около 10 процентов пока не стоит. По его оценке, даже если до конца года показатель снизится еще примерно на один процентный пункт, это уже можно будет считать хорошим результатом.

Кроме того, Бадалов напомнил, что руководство Банка России ранее говорило о длительном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому, по его мнению, более комфортные для бизнеса ставки могут стать реальностью лишь к 2028 году, если экономика не столкнется с новыми серьезными потрясениями.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что процентные ставки в стране будут постепенно снижаться по мере улучшения макроэкономической ситуации. Следующее заседание совета директоров Центробанка назначено на 24 июля.

Также Путин рассказал о важном разговоре с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. По его словам, руководство ЦБ продолжит придерживаться курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.