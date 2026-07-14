Глава «Укроборонпрома» ушел в отставку после взрыва в Вишневом и пожелал больше драйва

Гендиректор «Укроборонпрома» подал в отставку после взрыва склада предприятия в Вишневом

Гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин подал в отставку после взрыва склада предприятия в Вишневом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня я завершаю работу на посту генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (...) Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из вас, желаю еще больше драйва», — заявил гендир предприятия.

В ночь на 6 июля в городе Вишневое Киевской области произошел взрыв после комбинированного удара армии России, вызвавшего масштабную повторную детонацию. Склад принадлежал одному из предприятий акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» и находился вблизи жилых домов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием, где находились снаряды с обедненным ураном, вопреки инструкциям построили рядом с жилыми домами. Политик пообещал наказать виновных.