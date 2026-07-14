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12:57, 14 июля 2026Мир

Лидер одной страны передал послание Путину

Президент республики Чад передал послание Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasia Barashkova / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Чада Абдулае Сабре Фадулем передал братский привет президенту России Владимиру Путину от лидера республики Махамата Идрисса Деби Итно. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Позвольте мне передать братский привет от президента нашей страны Махамат Идрисс Деби его коллеге господину Путину», — сказал министр. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее глава МИД РФ заявил, что украинских наемников системно используют для организации терактов в Африке. Об этом он рассказал в ходе брифинга по итогам визита в Мозамбик.

Министр добавил, что добавил, что обсудил с представителями Мозамбика конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой и проблему Сахарского региона.

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