Лидер одной страны передал послание Путину

Президент республики Чад передал послание Путину

Министр иностранных дел Чада Абдулае Сабре Фадулем передал братский привет президенту России Владимиру Путину от лидера республики Махамата Идрисса Деби Итно. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Позвольте мне передать братский привет от президента нашей страны Махамат Идрисс Деби его коллеге господину Путину», — сказал министр. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее глава МИД РФ заявил, что украинских наемников системно используют для организации терактов в Африке. Об этом он рассказал в ходе брифинга по итогам визита в Мозамбик.

Министр добавил, что добавил, что обсудил с представителями Мозамбика конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой и проблему Сахарского региона.