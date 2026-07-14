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14:33, 14 июля 2026Россия

Путин обратился к бойцам СВО

Путин передал привет бойцам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к бойцам специальной военной операции (СВО). Глава государства передал слова военнослужащим во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым, находясь на территории российского региона, передает РИА Новости.

«Вашим ребятам большой привет», — сказал Путин.

Во время встречи с выпускниками военных вузов в июне 2026 года Путин заявил, что Вооруженные силы России придут «туда, куда нужно» в ходе СВО. По его словам, российские военнослужащие каждый день наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получает всю информацию о ходе спецоперации. «Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего», — говорил он.

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