Россиянин преодолел более двух тысяч километров и добрался на каяке до Чукотки

Путешественник Иван Клочков добрался на каяке из Камчатки до Чукотки

За два с половиной месяца путешественник Иван Клочков добрался на каяке от Камчатки до Чукотки. Об этом пишет издание prochukotku.ru.

Границу двух регионов он пересек в понедельник, 13 июля, преодолев более двух тысяч километров. Всего путешественник преодолеет более четырех тысяч километров по морю. После того как Клочков добрался до села Хатырки, за его маршрутом вызвались следить в чукотском отделении МЧС.

«Готовимся к встрече, но какой-то официальной церемонии не будет. Насколько знаем, путешественник собирается вымыться в бане, отдохнуть и пополнить запас продуктов в магазине. От нас Иван через Мейныпильгыно собирается дойти до поселка Беринговский», — сообщил корреспондент издания.

Клочков рассчитывает финишировать 15 сентября. Его путь должен закончиться в самом восточном поселке региона Уэлене.

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