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12:22, 14 июля 2026Россия

Российские военные сбросили авиабомбы на переправу ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Северский Донец в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские военные уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Для удара по объекту противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Российская армия применила сбросы авиабомб ФАБ-500.

«Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженному объекту противника авиационного удара ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, в результате авиаудара насыпная переправа противника была уничтожена.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповые высокоточные удары по объектам на Украине. Целью атак стали заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и порту в Одесской области.

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