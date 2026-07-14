Российские военные сбросили авиабомбы на переправу ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Северский Донец в ДНР

Российские военные уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Для удара по объекту противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Российская армия применила сбросы авиабомб ФАБ-500.

«Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженному объекту противника авиационного удара ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, в результате авиаудара насыпная переправа противника была уничтожена.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповые высокоточные удары по объектам на Украине. Целью атак стали заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и порту в Одесской области.