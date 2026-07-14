Сообщения о запрете соцсетей для детей до 14 лет в России не подтвердились

Сообщения о запрете соцсетей для детей до 14 лет в РФ не подтвердились

В соцсетях распространилось утверждение, что в России уже в 2027-2028 годах введут ограничения на использование соцсетей для детей до 14 лет. Оно коснется не только социальных сетей, но и чат-ботов с искусственным интеллектом.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов действительно высказался о подобном в интервью RTVI — однако он лишь выразил свое мнение, что в следующие два года в РФ могут начать вводить такое регулирование. Утверждения, что запрет точно введут, в его словах нет. Хотя, по мнению Свинцова, ограничения на соцсети неизбежны по всему миру, и «те государства, которые будут более корректно вводить эти ограничения, выиграют».

На данный момент никаких официальных решений, законов, приказов об ограничении соцсетей для детей в России не принято. Но активные дискуссии на эту тему ведутся не один год, звучат отдельные инициативы, но они пока не находят законодательной поддержки. При этом высказываются разные, зачастую полярные точки зрения.

Тот же Андрей Свинцов и ранее высказывал мнение, что дети в возрасте до 14 лет не должны иметь доступ к социальным сетям, а с 14 до 16 лет должны действовать серьезные ограничения в этой сфере. С 16 до 18 лет же ограничения на доступ к соцсетям тоже должны сохраниться, несмотря на «почти взрослый формат использования», добавлял он.

А вот глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщал, что партия «Единая Россия» выступает против идеи запретить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет. По его словам, они с однопартийцами считают, что общество уже устало от запретительных инициатив и ограничений.

При этом любой закон должен пройти четыре основные стадии — официальное внесение инициативы, рассмотрение в Госдуме, одобрение Советом Федерации, подписание президентом и официальное опубликование. На данный момент идея даже не вносилась официально в Госдуму — идут лишь обсуждения в публичном поле.

Стоит также отметить, что в основном к ограничению призывает именно депутат Свинцов. Другие политики говорят о такой вероятности, но с оговорками о необходимости тщательного продумывания инициативы и ее обсуждения — в первую очередь с детьми и их родителями.

Полномочия же Андрея Свинцова, как и остальных депутатов ГД, скоро истекают, в сентябре пройдут выборы в нижнюю палату парламента, и даже если инициатива будет внесена в ближайшие дни, вряд ли она успеет стать законом за два месяца.

Россияне, судя по опросам, в большинстве поддерживают введение ограничений, но в мягких формах. Так, из апрельского опроса ВЦИОМ следовало, что 83 процента россиян скорее поддержали бы ограничение показа детям нежелательного контента и информации. Кроме того, 43 процента считают, что детям можно разрешить пользоваться соцсетями самостоятельно с 16-18 лет, а 38 процентов называют возраст 13-15 лет.

По данным же опроса Совета по правам человека (СПЧ), 53 процента россиян выступают за полный запрет на пользование соцсетями детям до 15-16 лет. При этом 35 процентов — против запрета, но за ужесточение доступа, а 12 процентов — против каких-либо ограничений.

Глава СПЧ Валерий Фадеев по итогам этого опроса предложил изучить необходимость запрета соцсетей для детей, подчеркнув, что «не надо немедленно что-то запрещать и шашкой все рубить», и что первым шагом должна быть «даже не дискуссия, а очень серьезный научный анализ».

Информация о «запрете» распространялась в соцсетях. СМИ приводили слова Свинцова из первоисточника, но в основном с верной подачей — к примеру, DVhab, NewsNN и «Афиша».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».